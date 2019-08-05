Девушка собрала самые ненавистные мужчинам наряды и прославилась

Блогерша рассказала, какие женские наряды ненавидят мужчины, и прославилась. На ее страницу в Instagram обратило внимание издание Metro.

В своем блоге Оливия Джексон публикует фотографии в вещах, которые не понравилась ее парню, под хештегом #clothesmyboyfriendhates. Среди них оказались светло-голубые джинсы с завышенной талией, плетеные сандалии с разноцветными кисточками, футболка с надписью Barbie, полосатый пиджак оверсайз, серый джемпер с плюшевыми вставками и длинные яркие платья с оборками.

Фото опубликовано @clothesmyboyfriendhates

Ее первая фотография в блоге была опубликована в марте 2018 года, и с тех пор на девушку подписались более 40 тысяч человек. Самым ненавистным нарядом ее парня за все это время оказалось яркое платье в разноцветную полоску. «Меня спросили, какую вещь мой парень ненавидит больше всего. Я клянусь вам, что это мое разноцветное платье мечты», — подписала девушка очередную публикацию в Instagram.

В мае издание The Sun сделало подборку самых распространенных ошибок в подборе одежды мужчин и женщин. Среди них — слишком короткие брюки у мужчин, кардиганы длиннее куртки, кружевное белье, надетое под облегающую юбку, темный бюстгальтер под светлым топом, колготки, надетые под открытые сандалии, и не удаленная с рукава пиджака этикетка.

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