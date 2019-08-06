Воробьев анонсировал лидерство Подмосковья в сыроварении

Подмосковье рассчитывает занять лидерскую позицию среди регионов по производству сыра, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства. Его цитирует РИАМО во вторник, 6 августа.

«Мы активно поддерживаем разные формы агропромышленного бизнеса, сельского хозяйства. Программа по производству сыра действует уже несколько лет, я очень надеюсь, что она позволит нам стать лидером», — сказал он.

Воробьев напомнил, что сегодня Подмосковье находится уже на второй позиции.

Губернатор также отметил популярность проводимого в регионе всероссийского сырного фестиваля. В этом году мероприятие откроется 9 августа в Истре. «Приезжают сыровары из половины субъектов, более 30 субъектов будут работать на сырном фестивале», — рассказал Воробьев.

Накануне сообщалось, что в рамках фестиваля «Сыр Пир Мир» создадут самую большую сырную карту России. Всего в мероприятии примут участие

более 300 фермеров и сыроваров.