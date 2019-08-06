Пусковую площадку в Капустином Яру ликвидируют

Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) будет ликвидирована в конце 2020 года, сообщает РИА Новости.

Согласно имеющимся у агентства материалам, к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и сопутствующая инфраструктура ракетно-космического комплекса «Восход», использовавшегося для пусков носителей «Космос-3М» и К65М-Р. Соответствующие земли планируется рекультивировать.

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Проведение работ оценивается в 187 миллионов рублей.

В августе стало известно, что Россия разрабатывает проект «космической бензоколонки» — группировки роботов, предназначенных для лазерной подзарядки спутников на околоземной орбите.

В 1961-2008 годах с полигона Капустин Яр был проведен 101 пуск ракет космического назначения с 106 космическими аппаратами (КА). С площадки 107 на околоземную орбиту «Космос-3М» и К65М-Р запускались 27 раз.

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