Упаковщики багажа посадили главу российского аэропорта за «благородство»

Якутский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего гендиректора международного аэропорта Якутска Николая Местникова за получение взяток на 27 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 10 миллионов рублей.

Местников получил меньше, чем просило государственное обвинение. Прокурор требовал для него 15 лет колонии и штраф в 400 миллионов рублей.

Директор попал под следствие после жалобы предпринимателя, державшего на территории аэропорта пункты упаковки багажа. Бизнесмен сообщил правоохранителям о требовании руководства воздушной гавани «делиться прибылью», так как упаковка багажа якобы является доходным бизнесом.

Как установило следствие, с сентября 2014-го по июнь 2018 года Местников получил от предпринимателя взяток на 27 миллионов рублей за продление договоров аренды.

Бывший гендиректор отрицал свою вину, заявив, что стал жертвой уголовного преследования из-за выдвижения в депутаты регионального парламента. Он также пояснил, что полученные от бизнесменов деньги отдавал на «благородные цели» — благотворительность, «начиная от протезирования зубов работникам предприятия и заканчивая ремонтом подъездов».

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