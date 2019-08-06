Поляк 100 раз слетал по своим делам за счет бюджета

Спикера нижней палаты польского парламента Марека Кухциньского обвиняют в использовании государственных самолетов для личных передвижений. Как пишет Politico, в общей сложности политику вменяют более 100 неподобающих перелетов, часть из которых он совершал вместе с членами семьи.

Как выяснилось, с марта 2018-го по июль 2019-го Кухциньский активно летал между Варшавой, где он работает, и Жешувом, где живет. Расстояние между городами — менее 300 километров, каждый день по этому маршруту летают и обычные рейсы. По информации Onet, в общей сложности перелеты политика на госавиации с учетом затрат на безопасность стоили 4 миллиона злотых, то есть около 930 тысяч евро.

Оппозиция настаивает на отставке Кухциньского, являющегося членом правящей партии «Право и справедливость» (ПИС). Однако он утверждает, что полеты были необходимы для его работы и все было в рамках закона.

«Я понимаю, что число полетов очень большое, но это следует из стратегии работы, которой я придерживаюсь», — заявил он на пресс-конференции 5 августа. Спикер сейма напомнил, что с момента назначения на пост в конце 2015-го он побывал на более чем 900 встречах с гражданами по всей стране.

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Кухциньский также извинился перед теми, кого обидели его действия. При этом он рассказал, что передал 15 тысяч злотых на благотворительность и 28 тысяч злотых в фонд Военно-воздушных сил.

Частые полеты политика могут стать проблемой для ПИС перед грядущими парламентскими выборами. В связи с этим на минувшей неделе председатель партии Ярослав Качиньский инициировал ужесточение правил перелетов на правительственных самолетах. В частности, членам семьи подобные поездки придется оплачивать.

Politico также отмечает, что ПИС попыталась «вернуть» скандал оппозиционной «Гражданской платформе». В правящей партии указали, что нынешний глава Евросовета Дональд Туск, бывший премьер-министром Польши в 2007-2014 годах, также использовал правительственные самолеты для полетов из Варшавы домой. В 2011 году СМИ подсчитали, что за четыре года он совершил 175 полетов в Гданьск, и обошлись они тогда в 5 миллионов злотых.

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