Французский министр роскошно проел бюджетные деньги

Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи тратил государственные средства на роскошные ужины в кругу друзей. Об этом пишет портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях.

Средства расходовались во время работы де Рюжи на посту председателя нижней палаты парламента (национальное собрание) в 2017-2018 годах. За это время чиновник и его супруга организовали не менее десятка ужинов. Они проходили в отеле de Lassay, который считается резиденцией председателей нацсобрания. Приглашались на мероприятия от 10 до 30 человек, причем в основном из числа друзей супругов.

Во время ужинов подавались изысканные вина и шампанское, а также омары. В частности, на фотографиях с подобных трапез присутствует вино Chateau Mouton Rothschild («Шато Мутон-Ротшильд») 2004 года и Chateau Cheval Blanc («Шато Шеваль Блан») 2001-го: бутылки такого напитка стоят по 500 евро каждая. Отмечается, что эти напитки хранятся в парламентских подвалах и требуется специальное разрешение на их употребление.

Mediapart отмечает, что сам политик предпочитает говорить о «неформальных ужинах с представителями гражданского общества, что связано с исполнением обязанностей» на посту. В то же время журналисты узнали, что поводы для некоторых ужинов были в том числе и абсолютно частные, к примеру, День святого Валентина. Представители де Рюжи, в свою очередь, отметили, что выбором еды и напитков, как и оформлением столов занимался не сам политик, а специальная служба питания.

При этом министр после публикации заявил, что данные журналистов — «это преувеличение», передает BFM TV. По его словам, супруги «знали некоторых приглашенных, но не знали других», и никто из них не входил в число друзей. Во время обедов же обсуждалась деятельность нацсобрания, пояснил де Рюжи. «Я буду защищать себя и свою жену, потому что я не принимаю нападок, нас не за что упрекать», — сказал он. Супруга политика при этом отметила, что собиравшиеся принадлежали к дружескому кругу, однако обсуждения за ужинами всегда касались политики и ее последствий.

В июне жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — Сару Нетальяху — признали виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов.

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