Бренд решил заработать на культовом советском фильме из 80-х

Российский бренд Lesyanebo выпустил свитер с фразой из популярного в 1980-х советского фильма «Карнавал». Об этом представители марки сообщили в своем аккаунте в Instagram.

На трикотажном пуловере черно-белого цвета вышита голубая надпись «Позвони мне, позвони» (название песни, которую исполняла в фильме «Карнавал» советская актриса Ирина Муравьева, сыгравшая главную роль в киноленте — прим. «Ленты.ру»).

Клиенты бренда пришли в восторг от вещи из новой осенней коллекции. «Только взгляните на этот шедевр», — хвалил один пользователь. «Вау! Мне очень нравится», — восхищалась другая комментаторша. «А я-то думала, куда еще можно деньги потратить», — шутила третья покупательница.

Свитер доступен в магазине Lesyanebo по цене 34 тысячи рублей.

В апреле бюджетный ирландский бренд Primark выпустил футболки со сценой из популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». На фотографии, появившейся в соцсети, запечатлена белая футболка с изображением всех шести героев. Под снимком напечатана фирменная надпись Friends. Стоимость одной вещи составляет 10 долларов.

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