В ЛНР заявили о своих правах на Счастье

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и представитель региона в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявили о правах на населенные пункты Счастье и Станица Луганская. Об этом сообщил украинский «Пятый канал» в своем YouTube.

По его данным, во вторник, 6 августа, Дейнего и Кобцева пересекли линию разграничения в Станице Луганской, где встретились с главой местной районной госадминистрации Юрием Золкиным. «Согласно минским договоренностям, Станица и Счастье наши», — сказал Дейнего.

Материалы по теме «Это не война, а мясорубка» Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта

В ответ на это Золкин заявил, что линия разграничения проходит посередине реки Северный Донец. «С какой целью вы сюда пришли, пришли спровоцировать? Я на своей земле нахожусь. Вам здесь делать нечего», — добавил он.

После этого Кобцева вступила в перепалку с Золкиным, потребовала от журналистов развернуть камеры и толкнула оператора.

В конце июня ополченцы ЛНР и непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) завершили первый этап отвода войск под Станицей Луганской — они убрали от пешеходного мост личный состав и боевую технику. Украинская сторона, в свою очередь, занимается проверкой дороги и прилегающей к ней местности с целью поиска мин и других угрожающих жизни граждан предметов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены центральной власти. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛНР. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!