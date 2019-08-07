Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга

Члены банды «Тверские волки» не планировали убивать короля русского шансона Михаила Круга, а хотели разыграть хитрую комбинацию, чтобы «подмять под себя» артиста. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал «Московский комсомолец».

Преступниками — Александром Агеевым и Дмитрием Веселовым — руководил Александр Костенко (Лом). Его соратник Александр Осипов разработал план: бандиты должны были ограбить дом Круга. Они предполагали, что артист попросит Лома найти вещи и тот должен будет сотрудничать с бандой, например, платить процент от своих гонораров.

Круг 30 июня 2002 года выступал на Дне города и планировал задержаться, чтобы посмотреть салют, но в тот день вернулся раньше. Преступники рассчитывали, что никого дома не будет. Позднее началась потасовка, в ходе которой Веселов выстрелил в артиста из пистолета, а как только стало известно о срыве операции, Осипов якобы убил своего подчиненного. Об этом преступлении он рассказал в 2012 году, и, признавшись в убийстве, указал место, где закопал труп.

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Накануне, 6 августа стало известно, что сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга и привезли туда Осипова и Агеева, подозреваемых в убийстве артиста, для следственного эксперимента.

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Позднее туда привели закованного в наручники мужчину, которого раньше родственница не видела. Она также не смогла рассказать подробности следственного эксперимента, так как все это время находилась в другой комнате.

Отбывающий пожизненный срок киллер банды «Тверские волки» Агеев признался в убийстве артиста. Версия о причастности к нему Агеева фигурировала более десяти лет назад, но тогда не нашла подтверждения.

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