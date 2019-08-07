Вышел трейлер фильма «Трудности выживания»

Создатели приключенческой романтической комедии «Трудности выживания» выпустили трейлер фильма. Видеоролик прислали в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 августа.
Лента рассказывает историю начинающей журналистки Нины, которая в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Однако вместо завидного жениха и героя статьи Нины на острове оказывается еще один журналист.
Лента выходит в прокат 22 августа. Режиссером выступил Евгений Торрес. Главные роли в картине исполнили Елизавета Кононова и Василий Бриченко. Также в «Трудностях выживания» появятся Ян Цапник, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Анна Ардова и Надежда Сысоева.
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