Крымскими фотографами-драчунами заинтересовалась полиция

Крымская полиция возбудила уголовное дело в отношении лиц, избивших туриста в Судаке за отказ платить за фотосъемку с животными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Республике Крым.

В домовладениях подозреваемых прошли обыски. Основанием для возбуждения дела стал опубликованный в социальных сетях видеоролик, где группа лиц избивает мужчину возле Генуэзской крепости в Судаке. В комментариях к ролику значилось, что нападавшие — «фотоживодеры», люди, предлагающие туристам фотографироваться с находящимися в неволе дикими животными.

Инцидент с избиением произошел 22 июля. Кадрами потасовки поделился пользователь Facebook Сандро Кириак. По словам пользователя, владельцы орлов навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда путешественники отказались заплатить больше, «фотоживодеры» накинулись на них и начали избивать.

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