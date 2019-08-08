На пляж в Новой Зеландии вынесло крупную партию кокаина

Крупную партию кокаина обнаружили на диком пляже Бетеллс на западе города Окленд в Новой Зеландии. На черном рынке общая стоимость наркотика составила бы около 2 миллионов долларов, сообщает The Guardian.

Полицейские явились на место после сообщений местных жителей о пакетах с напечатанными на них таинственными знаками. Экспертиза показала, что в 19 пакетах был кокаин. Скорее всего, считают правоохранители, наркотик выбросили за борт контрабандисты, испугавшиеся облавы.

«Есть небольшая вероятность, что на пляже окажутся остальные пакеты из этой партии», — заявил представитель полиции. Он попросил граждан сообщать о подобных находках и анонсировал, что в районе развернута поисковая операция и организованы регулярные патрули.

Как сообщает издание, Новая Зеландия и близкая к ней Австралия — мировые лидеры по потреблению кокаина на душу населения. При этом килограмм наркотика на черном рынке страны стоит около 250 тысяч долларов — в пять раз дороже, чем в Великобритании, где за тот же объем платят 50-60 тысяч долларов.

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