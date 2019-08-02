Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина

В порту немецкого города Гамбург изъяли крупнейшую в истории Германии партию кокаина. Об этом сообщили представители городской таможни, передает The Guardian.

По их информации, грузовой контейнер с нелегальным грузом обнаружили две недели назад. Груз прибыл в Гамбург из уругвайской столицы Монтевидео и должен был далее направиться в бельгийский Антверпен.

Находившийся в контейнере товар значился как соевые бобы. Однако вместо указанного в декларации сотрудники таможни обнаружили 221 черную сумку. В них было 4,2 тысячи упаковок со спрессованным кокаином — в общей сложности 4,5 тонны. Стоимость наркотика оценивается в один миллиард евро.

«Этот огромный объем — крупнейшее изъятие кокаина в Германии», — отметили на таможне. Правоохранительные органы изъяли всю партию. Отмечается, что всю ее уничтожили при соблюдении строжайших мер безопасности.

В середине июля сообщалось, что супермаркет в бразильском городе Сан-Паулу выставил на продажу упаковки стирального порошка, в которых находился кокаин.

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