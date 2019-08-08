Россиян решили отправить митинговать в определенные места

Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России разработает законопроект о четком определении мест, где разрешено проводить митинги и политические акции. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов, передает ТАСС.

Климов отметил, что комиссия определит места, где нельзя проводить подобные мероприятия «ни при каких обстоятельствах», чтобы «исключить всякий субъективизм».

Соответствующее предложение сделала заместитель председателя комиссии Людмила Бокова. По ее словам, подобный законопроект нужен для того, чтобы не нарушать право на мирные митинги и акции, но при этом не нарушать право других граждан, «которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения».

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов поддержал предложение Людмилы Боковой и предположил, что подобным местом в Москве может стать проспект Сахарова, передает «Говорит Москва».

«Мне она [инициатива] кажется очень правильной. Только эти места должны быть для всех. Это должны быть места, в которых могут проводить свои публичные мероприятия все общественные организации, независимо от их политической направленности. За исключением, конечно, тех, которые являются экстремистскими», — сказал Федотов.

3 августа в Москве прошла очередная несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных на выборы. В МВД сообщили о задержании 600 человек. По данным правоохранительных органов, в акции приняли участие 1,5 тысячи граждан. Следственный комитет расследует дело о массовых беспорядках и изучает видеозаписи с мероприятия. Дело передано в центральный аппарат СК.

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