Российский чемпион НХЛ вспомнил о заточении в американской тюрьме

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин вспомнил, как в 2010 году провел 30 суток в тюрьме штата Аризона (США). Слова спортсмена приводит Sport24.

Бывшего вратаря приговорили к сроку за вождение в нетрезвом виде, тогда он выступал за «Эдмонтон Ойлерс». «Это случилось в 2010 году, прошло девять лет, но все равно люди об этом помнят», — заметил Хабибулин.

По его воспоминанию, тюрьма напоминала «обычный палаточный городок». Он попал туда в августе, когда на улице стояла 38-градусная жара. «Никаких кондиционеров. Так что приятного мало», — рассказал Хабибулин.

Днем спортсмену было позволено ходить на тренировки. При этом в лагере, по словам Хабибулина, не было криминальных личностей — с ним сидели неплательщики алиментов или нарушители правил дорожного движения. Некоторые из них брали у вратаря автографы.

Хабибулин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1994 по 2014 год. Победу в Кубке Стэнли с «Тампой» он одержал в 2004-м. Также вратарь является олимпийским чемпионом 1992 года. В июле 2019-го был назначен тренером вратарей системы сборных команд России.

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