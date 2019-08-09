Сотрудников напоили кровью за плохую работу

В китайской провинции Гуйчжоу начальник заставил подчиненных есть живую рыбу и пить куриную кровь. Об этом сообщает AsiaOne.

Экзекуции подверглись более 20 сотрудников магазина стройматериалов, которые, по мнению руководства, недостаточно усердно работали. Представитель компании заявил, что они добровольно приняли участие в мероприятии, устроенном для повышения мотивации персонала.

Нерадивым сотрудникам раздали живых вьюнов — небольших рыб, родственных карпам, — и велели кусать их, пока не прокусят. На видео, снятом во время мероприятия, видно, как люди, давясь и морщась, грызут рыб и пьют куриную кровь.

Китайское трудовое законодательство запрещает работодателям унижать сотрудников или применять телесные наказания. Местный департамент охраны труда начал расследование.

В 2018 году сообщалось, что руководителей компании в китайской провинции Гуйчжоу отправили за решетку после того, как они заставили сотрудников пить мочу и есть тараканов. Другие наказания включали в себя питье уксуса, воды из унитаза, продажу презервативов и гигиенических прокладок на улице и бритье наголо.

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