Тонущие братья поставили спасателя перед мучительным выбором

Бывшему спасателю пришлось выбирать, кого из тонущих братьев вытащить из воды, а кого оставить умирать. Об этом сообщает издание The Independent.

65-летний Янек Коваль (Yanek Kowal) отдыхал с семьей на озере Алсуотер в британском графстве Камбрия. Он заметил в воде молодых людей, которые с трудом держались на плаву. Это были два брата: 18-летний Айкзел (Ayxzel) и 21-летний Брайкзел (Bryxzel).

Коваль бросился в воду и поплыл к ним. Брайкзел толкнул младшего брата к нему и мгновенно ушел под воду. «Я не успевал добраться до него вовремя, — рассказывает бывший спасатель. — Другой молодой человек начинал тонуть». Он не стал спасать Брайкзела и сосредоточился на помощи Айкзелу. По его словам, это было самое тяжелое решение в его жизни.

Коваль осторожно подплыл к тонущему молодому человеку, однако тот в панике едва не утащил под воду сначала его, а затем и подключившуюся к спасению девушку. «Это был второй раз за мои 65 лет, когда я думал, что утону», — утверждает бывший спасатель. Ему удалось отцепить Айкзела от девушки и вытащить его на понтон.

Айкзела доставили в больницу. Через шесть часов водолазы нашли в озере тело Брайкзела.

В июне сообщалось, что в штате Миннесота, США, мужчина бросился в воду за тонущим трехлетним сыном и погиб. Очевидцы вытащили мальчика, однако его отца спасти не удалось.

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