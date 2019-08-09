Названо самое дешевое направление в бархатный сезон

Самым дешевым внутренним направлением в сентябре стал Симферополь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-сервис по продаже билетов Ozon.travel.

Из Москвы в Крым можно улететь в среднем за 7,4 тысячи рублей. При этом спрос на поездки внутри страны по сравнению с 2018 годом упал на 20 процентов, а средний чек вырос на 18 процентов.

Как и в прошлом году, Симферополь остался самым популярным внутрироссийским направлением. На втором месте — Сочи, спрос на который вырос на 14 процентов. Третье место у Анапы, которая стала на 22 процента популярнее.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Италия, Испания и Черногория. Спрос на них вырос на 79, 64 и 62 процента соответственно.

Ранее в августе были определены самые демократичные направления пляжного отдыха в августе 2019 года.

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