Путин поприветствовал участников молодежного форума «Машук-2019»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019». Полный текст опубликован на сайте Кремля.

В приветствии говорится, что за прошедшее десятилетие проект стал центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодежи из многих российских регионов и зарубежных стран. Отмечается, что форум организует мероприятия, направленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек.

Российский лидер выразил уверенность, что участники «Машука» встретятся с интересными людьми — представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, спорта, СМИ. Путин пожелал молодым людям ярких впечатлений и успехов.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» проходит в Ставропольском крае с 2010 года. С 2016 года для участия в форуме привлекаются представители молодежи из других регионов России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. 9 августа 2019 года открывается десятый по счету форум.

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