На гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин

Ресурс Gigarama опубликовал гигапиксельную панораму с образовательного форума «Машук» в Пятигорске. На нем запечатлены сотни участников мероприятия и президент России Владимир Путин, приехавший на форум 15 августа.

Глава государства пообщался с участниками мероприятия, также ему презентовали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России, экологический проект и планы по сохранению национальных языков народов России.

Gigarama ранее публиковала панорамы миллионного «Бессмертного полка» и с церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. На обеих можно найти российского президента.

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