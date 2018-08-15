Россия
 
Последние новости
Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков
Бэнкси возмутился платным входом на свою выставку в Москве
Девушкам разрешили сделать бюстгальтер верхней одеждой
Бывший вратарь рассказал о падении с рухнувшего моста в Италии
Шнуров с Матильдой поделили имущество
После обрушения моста в Генуе ввели годовой режим ЧП
Американка увидела во дворе гремучую змею и съела ее
Найден способ предсказать продолжительность жизни
Назван самый дорогой бренд России
Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Новости партнеров

На гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин

Перейти в «Мою Ленту»

Ресурс Gigarama опубликовал гигапиксельную панораму с образовательного форума «Машук» в Пятигорске. На нем запечатлены сотни участников мероприятия и президент России Владимир Путин, приехавший на форум 15 августа.

Глава государства пообщался с участниками мероприятия, также ему презентовали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России, экологический проект и планы по сохранению национальных языков народов России.

Gigarama ранее публиковала панорамы миллионного «Бессмертного полка» и с церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. На обеих можно найти российского президента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин захотел больше позитива в социальных сетях
Появилась гигапиксельная панорама миллионного «Бессмертного полка»
Появилась гигапиксельная панорама церемонии открытия фестиваля молодежи в Сочи
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
10:07Сегодня

Ученые потребовали выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене 74-летнего коллегу

22:0913 августа

Младшая из сестер-убийц раскаялась

11:41Сегодня

Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности

00:04Сегодня

«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать» 

Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
17:5813 августа

Любовников в «Зарядье» призвали помиловать 

10:53Сегодня

Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова

20:3914 августа

Российские следователи «потеряли» вещдоки при расследовании пыток в полиции

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
08:38Сегодня

В Госдуме заинтересовались гироскутерами

18:0314 августа

В сети начался флешмоб против домогательств к детям

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

Россия
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
Ученые потребовали выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене 74-летнего коллегу
Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности
«Надо было решать вопрос. Ну я и поехал к самому Брежневу»
 
Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова
Российские следователи «потеряли» вещдоки при расследовании пыток в полиции
Все материалы
Мир
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков
После обрушения моста в Генуе ввели годовой режим ЧП
Спасатели предупредили об обрушении еще одной части моста в Генуе
Правительство Германии признало третий пол
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Все материалы
Бывший СССР
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Грузинская армия опробовала американские Javelin
Детская писательница пришла в ужас от незнания Бандеры украинскими детьми
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Владельцы Tesla испугались Илона Маска
Белоруссия решила жить в долг
Молочные реки
Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
Российские семьи отказались от «простых удовольствий»
Названы последствия отказа от повышения пенсионного возраста
Крым остался с «Миром»
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейских наказали за беспричинное задержание преподавателя ВШЭ
Под Петербургом нашли арсенал похитителей людей
Лидера «Русской Республики» посадили за оправдание Брейвика в соцсети
Вора в законе Толика Тольяттинского жестко повязали у налоговой
Все материалы
Наука и техника
Выше некуда
Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Замечена неизвестная структура на границе Солнечной системы
Найден способ предсказать продолжительность жизни
В ОАК сравнили Су-57 и F-35
Летчик назвал главные задачи Су-57
Все материалы
Спорт
«Вива, Сталин!»
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом
Шумахер переедет
Нурмагомедов распек дагестанцев
Украинского игрока призвали наказать за выходку в матче со «Спартаком»
Получавший миллионы в «Анжи» игрок сменил команду в 13-й раз за карьеру
Российский хоккеист отыграл два матча со сломанной ногой
Испанцы встретили «русского Роналду» и насладились коммунизмом
Все материалы
Культура
Эдуард УспенскийНе тратил время зря
Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Шнуров с Матильдой поделили имущество
Раскрыты обстоятельства смерти Успенского
Рэперы прогулялись по лежащим голым женщинам и закурили
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Найден способ выкрасть деньги из банкоматов по всему миру
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Случайный снимок на пляже разрушил жизнь продавца шаурмы
Все материалы
Ценности
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Девушкам разрешили сделать бюстгальтер верхней одеждой
Найден новый способ защиты от дождя
Неожиданно появившаяся без парика певица шокировала поклонников
Найдено доказательство беременности Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
The Golden Bridge is lifted by two giant hands in the tourist resort on Ba Na Hill in Danang, Vietnam. Ba Na Hill mountain resort is a favorite destination for touristsЦельнотуристическая оболочка
Они пьют змеиный яд и убиваются на мопедах. Что ждет россиян во Вьетнаме
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Женщину-трансгендера унизили в аэропорту из-за мужской фотографии в паспорте
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Улететь из России стало дороже
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Мать успокаивала двухлетнего курильщика пачками сигарет
Китаец съел 87 гвоздей после ссоры с девушкой
Все материалы
«Форсаж» — непридуманная история
Воспоминания о нелегальных гонках начала 90-х: фильм «Форсаж» оказался правдивее, чем вы думаете
Двухмоторные автомобили
8 автомобилей и 16 двигателей — самые известные машины с двумя двигателями
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta
Появились подробности о крошечном кроссовере Lexus для России
800-сильный «Гелик»-кабриолет оценили в 52 миллиона рублей
Российские «Логаны» и «Дастеры» начали продавать за тугрики
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы