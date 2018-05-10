Появилась гигапиксельная панорама миллионного «Бессмертного полка»

Ресурс Gigarama опубликовал гигапиксельную панораму с акции «Бессмертный полк» в Москве, прошедшей 9 мая.

В первых рядах шествующих, в частности, можно найти президента России Владимира Путина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и сербского лидера Александара Вучича.

В столице шествие, по данным МВД, собрало рекордное число участников — более миллиона. Из-за этого акция длилась дольше обычного. По всей России к «Бессмертному полку» в этом году присоединились более 10,4 миллиона человек.

«Бессмертный полк» прошел в России седьмой раз, во время шествия люди несут фотографии родственников, воевавших на стороне Красной армии во время Великой Отечественной войны.

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