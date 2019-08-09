Проекты группы «Сафмар» признаны лучшими

Гостиница «Radisson Blu Олимпийский» и многофункциональный комплекс «Амальтея» признаны победителями в ряде номинаций авторитетного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства — 2018». Объекты находятся под управлением «Корпорации А.Н.Д.» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе группы. Торжественная церемония награждения с участием мэра Москвы Сергея Собянина состоялась 8 августа, в канун Дня строителя.

Отель категории 5 звезд «Radisson Blu Олимпийский» признан лучшим в номинациях «Лучший реализованный проект строительства гостиниц» и «Народный выбор». Гостиница получила высокие оценки как экспертного жюри конкурса, так и москвичей, их голоса суммировались интернет-порталом мэрии «Активный гражданин». «Radisson Blu Олимпийский» состоит из 10-этажного бизнес-центра «Новион» класса А, над которым возвышается башня отеля. К услугам гостей — 379 номеров с панорамным видом на город, подземный паркинг на 217 машиномест, SPA-центр, Club Lounge, конференц-этаж, а также первый в Москве гриль-ресторан FireLake и бар ARILD.

Многофункциональный комплекс класса «А» «Амальтея» был признан лучшим в номинации «Строительство офисных зданий и деловых центров». В проекте «Корпорация А.Н.Д.» выступила девелопером и консультантом по недвижимости. Проект реализован в виде крупномасштабной улицы под стеклянным куполом, соединяющим четыре офисных здания. Высота купола составляет 22 метра, длина — 270 метров. Подземный паркинг рассчитан на 415 машиномест. Арендуемая площадь — 41 500 квадратных метра, из них 30 500 квадратных метров — бизнес-центр класса «А», 4 тысячи квадратных метра — торговая галерея, и столько же —выставочное пространство, 3 тысячи квадратных метра — фитнес-центр.

«Амальтея» – один из ключевых объектов, расположенных на территории Инновационного центра «Сколково». Главное преимущество объекта — удобная транспортная доступность, которая обеспечивается благодаря построенному группой «Сафмар» мультимодальному транспортному узлу «Орбион». Теперь время поездки на скоростном поезде от Белорусского вокзала до станции «Инновационный центр» составляет всего 17 минут.

Департамент градостроительной политики города Москвы проводит конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» с 2000 года. За почти 20 лет истории конкурс стал своеобразным «Оскаром» для инвестиционно-строительного сообщества Москвы. Ранее проект «Radisson Blu Олимпийский» «Корпорации А.Н.Д.» стал лауреатом престижной профессиональной премию CRE Awards в номинации «Девелопер года» и категории «Гостиничная недвижимость».

