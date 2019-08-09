«Краснодар» захотел бывшего игрока «Барселоны»

«Краснодар» заинтересован в приобретении испанского хавбека «Бетиса» Кристиана Тельо. Об этом сообщает Sport24.

Агент 27-летнего полузащитника Хосе Мариа Оробитт подтвердил интерес со стороны российского клуба. При этом он отметил, что переговоры осложняются тем, что права на игрока частично принадлежат «Барселоне». Оробитт также озвучил трансферную стоимость Тельо — 12 миллионов евро.

Наиболее дорогим приобретением в нынешнее трансферное окно для «Краснодара» стал француз Реми Кабелла. По данным «Чемпионат.com», российский клуб потратил на хавбека «Сент-Этьена» 13,5 миллиона евро без учета бонусов.

Тельо — воспитанник «Барселоны». Он выступал в составе каталонского клуба с 2011 по 2014 год. На правах аренды хавбек защищал цвета «Порту» и «Фиорентины». Минувший сезон Тельо провел в составе «Бетиса». На его счету 41 матч и пять забитых мячей во всех турнирах.

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