Китай обострил валютную войну с США

Народный банк Китая в пятницу вновь понизил официальный курс юаня к доллару. Стоимость китайской валюты к американской упала до 7,0136 юаня за доллар. Об этом пишет CNBC.

Китайский регулятор понижает официальный курс юаня уже седьмой день подряд. На текущей неделе его стоимость неоднократно обновляла минимумы за более чем десять лет. В пятницу, 9 августа, стоимость китайской валюты опустилась до 7,0136 юаня за доллар, обновив минимальное значение с 3 апреля 2008 года.

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Центральный банк Китая начал понижать официальный курс юаня после очередной эскалации торгового конфликта с США. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на оставшийся китайский импорт в размере 300 миллиардов долларов.

Девальвация юаня привела к падению на американском фондовом рынке: в общей сложности акции потеряли около 700 миллиардов долларов.

В США действия китайского центробанка назвали манипулированием валютой и пригрозили обратиться в Международный валютный фонд (МВФ). Дело в том, что более слабый юань делает китайские товары более конкурентоспособными из-за сниженной стоимости. Американский президент Дональд Трамп 8 августа выразил обеспокоенность укреплением курса доллара, что, по его словам, отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний.

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