Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктора исторических наук Алексея Мосина.
По его словам, в различных регионах их место в списке наиболее может меняться. Например, в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов, за ней следует Иванов, а потом — Попов и Смирнов. Что касается всей страны, то первое место занимает фамилия Смирнов.
Мосин отметил, что в какой-нибудь маленькой деревне можно не обнаружить Ивановых или Кузнецовых, однако если речь идет о больших городах, то «стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать». Он пояснил, что подобными исследованиями, как правило, занимаются лингвисты и социологи. Специалист добавил, что на результаты таких исследований большое влияние оказывают миграционные и исторические процессы. Он также не исключил, что в настоящее время в первую тысячу входят узбекские, таджикские или киргизские фамилии.
В начале 21 века сотрудники отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева сформировали перечень из 500 самых популярных русских фамилий. На первых местах в списке оказались такие фамилии, как Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров.