Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом». Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте ЕР.

«Доверие, оказанное избирателями возглавляемой вами партии, свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», — говорится в телеграмме, которую Медведев направил Медведчуку.

Глава российского правительства выразил уверенность, что взаимодействие российской и украинской политических сил «отвечает коренным интересам наших стран», а также пожелал всем искренним сторонникам полноформатных российско-украинских связей «счастья, благополучия и новых успехов».

6 августа сообщалось, что первое заседание Верховной Рады девятого созыва пройдет 29 августа.

Официальные результаты досрочных парламентских выборов на Украине были объявлены 7 августа, через два дня после истечения 15-дневного срока, в течение которого их должны были объявить. Задержка была связана с тем, что у комиссии возникли затруднения из-за пересчета голосов по решению суда в 210-м одномандатном избирательном округе.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (43 мандата), бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (25), депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» (26) и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (20).

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