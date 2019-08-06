Названа дата первого заседания новой Верховной Рады

Первое заседание нового созыва Верховной Рады, вероятнее всего, состоится 3 сентября. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, передает украинское издание «Вести».

Соответствующее заявление Герус сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, когда будут проведены первые назначения в правительство. По его словам, имена некоторых из новых членов кабинета министров станут известны уже во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Оно же, отметил Герус, состоится в первых числах сентября.

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Ранее Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок. Затруднения произошли из-за пересчета голосов по решению суда в 210-м одномандатном избирательном округе. По закону, результаты парламентских выборов должны были быть объявлены в 15-дневный срок после голосования, то есть не позднее 5 августа.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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