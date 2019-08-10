Подсчитано число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева

Медицинская помощь за несколько дней столкновений сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов оказана 136 пострадавшим. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщает агентство «Интерфакс».

По данным ведомства, 109 из числа пострадавших лично обратились за помощью в медицинские учреждения, остальным помощь была оказана на месте. Сообщается, что в больницах Бишкека и Чуйской области проходят лечение 14 человек.

Материалы по теме «Этот человек не понимает намеков» Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?

Состояние всех пострадавших, кроме главы областной милиции в Киргизии, который перенес трепанацию черепа и впал в кому, оценивается как стабильное.

Атамбаева удалось задержать после трех штурмов его резиденции в селе Кой-Таш, которые проходили днем и ночью 7 и 8 августа. Сообщалось, что бывший глава государства сам сдался властям. Переговоры замминистра МВД Киргизии Курсана Асанова и Атамбаева о сдаче показали на видео.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. Бывшему киргизскому лидеру предъявлено обвинение в коррупции.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



