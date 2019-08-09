Россия оценила действия сторонников Атамбаева

Действия сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, задержанного и помещенного в СИЗО, — это «попытки дестабилизировать ситуацию». Об этом говорится в сообщении на странице российского посольства в Бишкеке в Twitter.

В дипмиссии отметили, что попытки были пресечены сотрудниками киргизских правоохранительных органов. «На утро 9 августа обстановка в столице спокойная», — сказано в публикации.

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8 августа сторонники бывшего президента пошли на столкновения с представителями силовых структур на трассе, ведущей в Бишкек из села Кой-Таш, где расположена резиденция политика. Ранее они анонсировали бессрочный митинг.

Атамбаев сдался властям после нескольких атак на его дом 7 и 8 августа. Ему предъявили обвинения в коррупции и предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Он будет находиться в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 26 августа.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого, как ожидается, в течение трех месяцев будут переданы в прокуратуру.

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