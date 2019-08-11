Украинская балерина погибла в 31 год

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова погибла в ДТП. Об этом сообщил генеральный директор и художественный руководитель театра Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

По его словам, Исакова попала в аварию в ночь с 10 на 11 августа, когда ехала с мужем в маршрутке из Борисполя в Харьков. Женщину госпитализировали в больницу города Полтавы, однако врачи не смогли ее спасти, и она скончалась от полученных травм.

Как отмечается в сообщении на сайте театра, где работала Исакова, недавно артистке исполнился 31 год.

Дату и место прощания с балериной объявят в понедельник, 12 августа.