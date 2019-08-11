Бегавшего от полиции 18 лет участника беспорядков задержали

Во французском регионе Бретань был задержан итальянский активист Винченцо Векки, который 18 лет находился в бегах. Об этом сообщает газета Le Parisien.

В 2001 году он участвовал в массовых уличных беспорядках, сопровождавших форум «Большой восьмерки» в Генуе. В том же году итальянский суд заочно вынес ему два приговора общим сроком на 13 лет лишения свободы и объявил в международный розыск. Прокуроры Милана и Генуи выписали два европейских ордера на его арест.

Последние восемь лет Векки скрывался во Франции. В настоящее врем он находится под стражей и ожидает дальнейших решений правосудия, которые будут озвучены 14 августа.

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