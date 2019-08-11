В российском регионе разлилось опасное вещество

В Татарстане участок трассы М7 «Волга» перекрыли в связи с утечкой опасного вещества из автоцистерны. Об этом в субботу, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как пояснили в ведомстве, утечка произошла на 829-м километре автодороги в районе населенного пункта Званки Пестречинского района. Из-за поломки холодильной установки из автоцистерны, перевозившей груз из Бельгии в Стерлитамак, начал испаряться тригонокс — пожаро- и взрывоопасное вещество, которое при попадании на кожу вызывает серьезные дерматиты, а при попадании в организм действует на центральную нервную систему.

На место происшествия прибыли спасатели, для окружения цистерны валом был доставлен песок. В МЧС отметили, что на данный момент испарение вещества прекратилось. «Движение транспорта открыто в одном направлении, из города Набережные Челны в сторону Москвы», — добавили там.

В результате инцидента никто не пострадал.

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