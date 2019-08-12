Найдены следы древней резни сотен людей

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Израильские ученые обнаружили следы завоевания древнего Иерусалима Вавилонией в 587-586 годах до нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи раскопали слои пепла, скифские наконечники стрел, черепки Железного века, лампы, а также серебряные и золотые украшения. Сочетание найденных артефактов и материалов позволяет точно связать находку с завоеванием Иерусалима, поскольку альтернативные объяснения можно отвергнуть. Например, скифские наконечники стрел использовались вавилонскими воинами и характерны для VII-VI веков до нашей эры. Пепельный слой, в котором лежали ценные предметы, в свою очередь, свидетельствует о разграблении и уничтожении города.

Археологи также нашли редкие украшения, в том числе золотую кисточку или серьгу в форме колокольчика и нижней частью в форме грозди винограда. Они указывают на богатство людей, живших в Иерусалиме во время осады.

Считается, что завоевание Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II было жестоким и привело к гибели огромного числа людей, поджогам и разрушению города, а также уничтожению Храма Соломона.

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