Власти обеспокоились смертью россиянки от загадочной болезни

Департамент здравоохранения Москвы организовал проверку по факту гибели студентки от неизвестной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

По утверждению собеседников агентства, в специальную комиссию включены главные профильные специалисты. Уточняется, что причина смерти до сих пор не выявлена, она будет определена в рамках судебно-медицинского исследования.

Также комиссии поручено оценить действия врачей поликлиники и скорой медицинской помощи, к которым обращалась заболевшая.

12 августа сообщалось, что студентка из Воронежа умерла в Москве за несколько дней от болезни, которую врачи не смогли диагностировать. Сначала у девушки начался жар и сильно покраснело горло, на следующий день к этим симптомам прибавились рвота, диарея, сильная боль в мышцах и посинение конечностей. Терапевт рекомендовала продолжать принимать средства от обезвоживания. Позднее врач скорой помощи диагностировал у больной кому, в больнице констатировали смерть.

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