Водитель BMW пожалел денег на доставку телевизора и придавил им ребенка

Пользователь под ником Andrew S выложил в Facebook фотографии водителя BMW, который решил сэкономить на доставке телевизора. Об этом сообщает The Mirror.

Фотографии были опубликованы в группе Downshift 10 августа. Автор фото подписал их следующим образом: «Когда ты водишь BMW, но не можешь позволить отдать 50 долларов (3,3 тысячи рублей) за доставку».

Многие не сразу поняли, почему автор смеется над водителем. Внимательные пользователи в комментариях призвали посмотреть под телевизор. Тогда люди начали возмущаться, говоря о том, что это была бы нормальная ситуация, не будь ребенка на заднем сиденье.

Некоторые оправдывали водителя. Пользователь по имени Дэмиен Фрайер (Damien Fryer) перефразировала подпись автора. «Когда у тебя есть BMW, но ты все еще можешь что-то сделать сам», сообщила девушка в комментарии.

На фото, если присмотреться, видно голову мальчика на заднем сиденье автомобиля, накрытую огромной картонной коробкой с телевизором.

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