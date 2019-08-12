Супруги чистили аквариум и отравились смертоносным токсином

В английском городе Тэлфорд семья отравилась одним из самых смертельных токсинов во время уборки аквариума. Об этом сообщает британское издание The Independent.

34-летняя Кэти Стивенсон (Katie Stevenson) и ее муж, Марк (Mark) решили почистить коралл, который находился у них в аквариуме. После этого британцы почувствовали недомогание: у них начался озноб и появилась боль в горле. Когда у них поднялась высокая температура — 42 градуса Цельсия, они решили вызвать скорую. Медики доставили в больницу супругов, а также их детей, и поместили всех в зону карантина на 48 часов. Их дом был также оцеплен полицией и спасателям из-за угрозы распространения опасного токсина.

Специалисты пришли к выводу, что недомогание было вызвано ядом под названием палитоксин, который выпускают кораллы в ходе защитной реакции. Врачи сказали пострадавшей, что если бы они вовремя не обратились за помощью, то могли бы не проснуться следующим утром. Детей пары выписали на следующий день, а супруги провели в больнице неделю.

Палиотоксин считается одним из самых сильных ядов небелковой природы. Он способен убить человека за три-восемь секунд, если ввести его внутривенно. У жертвы сужаются коронарные сосуды и останавливается дыхание.

Ранее сообщалось, что в городе Калланг, Сингапур, злоумышленник пришел в зоомагазин и отравил большое количество аквариумных рыбок. Полиция расследует произошедшее.

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