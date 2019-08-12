Из жизни
 
Последние новости
Число пострадавших от взрывов боеприпасов под Красноярском снова выросло
Миллиардер-педофил остался в камере без охраны в ночь «самоубийства»
В «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп
Россиянам объяснили новые правила рыбалки
На «Кортеж» Путина нашелся покупатель за границей
Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу
Загадочная болезнь убила российскую студентку за несколько дней
Новости партнеров

Супруги чистили аквариум и отравились смертоносным токсином

Перейти в «Мою Ленту»

В английском городе Тэлфорд семья отравилась одним из самых смертельных токсинов во время уборки аквариума. Об этом сообщает британское издание The Independent.

34-летняя Кэти Стивенсон (Katie Stevenson) и ее муж, Марк (Mark) решили почистить коралл, который находился у них в аквариуме. После этого британцы почувствовали недомогание: у них начался озноб и появилась боль в горле. Когда у них поднялась высокая температура — 42 градуса Цельсия, они решили вызвать скорую. Медики доставили в больницу супругов, а также их детей, и поместили всех в зону карантина на 48 часов. Их дом был также оцеплен полицией и спасателям из-за угрозы распространения опасного токсина.

Специалисты пришли к выводу, что недомогание было вызвано ядом под названием палитоксин, который выпускают кораллы в ходе защитной реакции. Врачи сказали пострадавшей, что если бы они вовремя не обратились за помощью, то могли бы не проснуться следующим утром. Детей пары выписали на следующий день, а супруги провели в больнице неделю.

Палиотоксин считается одним из самых сильных ядов небелковой природы. Он способен убить человека за три-восемь секунд, если ввести его внутривенно. У жертвы сужаются коронарные сосуды и останавливается дыхание.

Ранее сообщалось, что в городе Калланг, Сингапур, злоумышленник пришел в зоомагазин и отравил большое количество аквариумных рыбок. Полиция расследует произошедшее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Family 'nearly dies' from deadly toxin after cleaning out fish tank
Мужчина пришел в зоомагазин и отравил редких рыбок
Американец попал за решетку за жестокость к рыбе
Житель США превратил свой дом в аквариум за 230 тысяч долларов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0211 августа
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год

«Это же Малибу, что может случиться?»

В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
07:09Сегодня

Редчайшая болезнь женщины привела к риску лишиться головы от одного движения

05:15Сегодня

Аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки

02:05Сегодня

«Вечно молодая» 50-летняя модель назвала секретом своей внешности одиночество

Из жизни00:02 9 августа
Крис Дэнси

«Я — дедушка-киборг»

Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
16:1911 августа

Новая «Миссис Россия‎»‎ прокомментировала свою победу в конкурсе

07:2711 августа

Принцесса попыталась заработать на титуле и вызвала гнев норвежцев

03:4011 августа

Выбрана новая «Миссис Россия»

Из жизни00:05 6 августа

«В родной стране нет никакого порядка»

История россиянки о жизни в Сингапуре
19:3110 августа

Мужчина не получил в подарок Jaguar и утопил свой BMW

20:32 9 августа

Храбрая пенсионерка попыталась спасти мужа от пожара и погибла

19:31 9 августа

Авария на детских американских горках попала на видео

Россия
Число пострадавших от взрывов боеприпасов под Красноярском снова выросло
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Россиянам объяснили новые правила рыбалки
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
Все материалы
Мир
Миллиардер-педофил остался в камере без охраны в ночь «самоубийства»
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Военные погибли после атак боевиков в Сирии
«Они не хотят жить в боли»
 
Дети погибли при пожаре в детском саду в США
Все материалы
Бывший СССР
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Украине предрекли исчезновение
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Назван владелец подвергнутого обыскам на Украине танкера
Все материалы
Экономика
На «Кортеж» Путина нашелся покупатель за границей
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
России предсказали превосходство над Саудовской Аравией
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Названы богатейшие семьи мира
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Все материалы
Силовые структуры
Попавшего в реанимацию телережиссера отказались арестовать из-за митингов
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Стали известны подробности нападения на бойца Росгвардии в Тюмени
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
В Тюмени подстрелили бойца Росгвардии
Михаил КругКруг замкнулся
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды
Все материалы
Наука и техника
Найдены следы древней резни сотен людей
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
В российской армии появится сотовая связь
Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне
Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах
Заработки российских космонавтов и американских астронавтов в космосе сравнили
Все материалы
Спорт
Американский рапирист встал на колено ради борьбы с «ненавистным президентом»
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Моуринью причислил второй состав «Манчестер Сити» к фаворитам АПЛ
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Без раскачки
Разгромные победы «Ливерпуля» и «Сити», МЮ — Челси: почему нельзя пропустить старт АПЛ
Появилось видео с яркими моментами матча МЮ — «Челси»
Все материалы
Культура
В «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп
«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Сын Алена Делона раскрыл подробности состояния отца
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Умерла литературный критик Елена Макеенко
ГУЛАГ как память
Испанские фотографы искали на Соловках следы лагерей, а оказались между адом и раем
Расставшуюся с мужем Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Работники порноиндустрии раскрыли неприятные секреты профессии
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Раскрыты доходы российских блогеров
«Оргазм для ушей»
 
Глава YouTube лишила своих детей смартфонов ради живого общения
Все материалы
Ценности
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Популярную певицу заподозрили в беременности из-за цвета помады
Все материалы
Путешествия
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Стюардесса напилась прямо в полете и лишилась работы
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Названо самое дешевое направление в бархатный сезон
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Украинских бомжей отправят в баню ради приезжих
Все материалы
Из жизни
Редчайшая болезнь женщины привела к риску лишиться головы от одного движения
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
«Вечно молодая» 50-летняя модель назвала секретом своей внешности одиночество
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Новая «Миссис Россия‎»‎ прокомментировала свою победу в конкурсе
Все материалы
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?
Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...
Исследуем потайные уголки Эстонии на Nissan Qashqai
Затопленная тюрьма, заброшенная ракетная база и самые древние болота Прибалтики
«Путинский» лимузин впервые попал в ДТП
Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей
«Калашников» превратил свой электромобиль в такси
Все материалы
Дом
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
В Новой Москве подорожали квартиры
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Россияне перестали покупать жилье
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе прошла ярмарка вакансий для пенсионеров
Российский регион нарастит экспорт зерна в полтора раза
Началась подготовка к проектированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Россияне убрали мусор с пляжа бухты в Находке
Все материалы