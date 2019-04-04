Американец попал за решетку за жестокость к рыбе

В американском штате Северная Каролина арестовали мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с аквариумной рыбкой. Об этом сообщает WECT.

При осмотре дома, где прежде жил 53-летний Майкл Рей Хинсон (Michael Ray Hinson), нашли грязный аквариум, в котором плавала рыбка. Она страдала от недоедания и гексамитоза — болезни, которая могла быть связана с плохими условиями содержания. Как выяснилось, после переезда Хинсон бросил ее в старой квартире.

Помощники шерифа изъяли рыбку и отвезли в зоомагазин, где ее планируют выходить и подыскать ей нового хозяина. По словам продавца, это глазчатый астронотус, который может вырасти до 40 сантиметров в длину. «Они хорошо поддаются тренировке, имеют разные характеры, некоторые бывают агрессивными», — утверждает он.

Хинсону предъявлены обвинения в оставлении животного и трех случаях жестокого обращения с животными. В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.

В 2017 году сообщалось, что испанская полиция начала расследование в отношении жительницы города Лоха, кормившей своего питона живыми щенками и котятами. Ее подозревали в жестоком обращении с животными.

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