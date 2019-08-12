Российская экономика стала более конкурентной

В России сократилось число госпредприятий, следует из данных Росстата, которые проанализировало принадлежащее Григорию Березкину РБК. За последние три года их стало меньше на девять процентов.

С 2016 года общее количество предприятий с госучастием (включая государственные учреждения) снизилось с 65,5 до 59,6 тысячи. Также сократилось число акционерных обществ с долей государства — с 1557 до 1084. Таким образом, снижение составило 30 процентов.

Самое большое снижение зафиксировано среди предприятий, в которых доля государства составляет от 25 до 50 процентов, — их стало меньше в два раза. Среди компаний, в которых государству принадлежит контрольный пакет, сокращение составило 45,8 процента.

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Также за последние три года упало количество компаний со специальным правом государства на участие в управлении (так называемой «золотой акцией») — на 13,6 процента.

Среди отраслей лидирует по сокращению количества госкомпаний обрабатывающая промышленность — снижение в три раза, за ней следуют торговля (42,7 процента) и строительство (33,5 процента).

При этом опрошенные изданием экономисты отмечают, что отчасти такая тенденция может быть вызвана реорганизацией государственного сектора экономики, в частности, объединением нескольких учреждений и преобразованием других в филиалы.

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