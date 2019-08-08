МВФ посоветовал России «выйти из тени»

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госкомпании публиковать ежегодные финансовые отчеты, а на основе этих данных составлять сводную бюджетную отчетность. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК, проанализировавшее доклад фонда о финансовой прозрачности бюджетной политики, эффективности правительства и снижения уязвимости от коррупции.

Аналитики МВФ отметили, что пока за рамками консолидированного российского бюджета остаются данные свыше 30 тысяч государственных предприятий, многие из которых не публикуют аудированную отчетность.

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Оценки вклада госсектора в российский ВВП существенно расходятся. Ранее МВФ утверждал, что около 60 тысяч государственных предприятий России генерируют 33 процента ВВП страны. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при этом докладывала не менее чем о 70 процентах.

МВФ, кроме того, рекомендовал российским властям составить 50-летний бюджетный и макроэкономический прогноз, а также заняться укреплением институциональной независимости Росстата от органов исполнительной власти.

В Минфине заявили, что большинство предложенных МВФ мер по повышению бюджетной прозрачности уже реализуются. Статистику по финансам госкорпораций планируется составить к началу 2020 года.

Ранее сообщалось, что МВФ приветствовал политику российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и предложил сократить долю засекреченных расходов в бюджете.

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