Российский город атаковали мотыльки-однодневки

В Благовещенске случилось нашествие мотыльков-однодневок. Видео опубликовал портал «Амурская правда».

На кадрах видно, как роящиеся поденки садятся на дорогу слоем в несколько сантиметров, подобно снегу. Отважившийся очевидец беспрепятственно взял в руки «снежок» из мотыльков, демонстрируя их количество.

Поденки безвредны для человека, срок их жизни составляет от нескольких часов до суток.

В июне жители поселка Лазоревый Свердловской области оказались в эпицентре нашествия мух, расплодившихся по вине местного фермера. Насекомые облепили все дома, заборы и машины. Мухи появились после того, как местная птицефабрика по заказу сельхозпредпринимателя с лета 2018 года и по март 2019-го свозила на поля куриный помет, не имея на то разрешительных документов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!