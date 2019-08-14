Брат Джулии Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Американский актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков. Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское!» — сказал артист в беседе с агентством, находясь на международном турнире по боевому самбо в Сочи.

Робертс неоднократно посещал Россию и признается, что ему здесь нравится. «Россия — это очень романтично. Она напоминает мне Америку. (...) В каждой стране своя прекрасная жизнь», —заключил актер.

Эрик Робертс снялся более чем в 400 кинолентах. Среди них — «Код Каина», «Торговля кожей», «Врожденный порок», «Это наше время» и «Лавлэйс», а также в сериалах «Бруклин 9-9», «Доктор Кто: Возвращение к истории», «Форс-мажоры» и «Гавайи 5.0».

Актера номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Эрик Робертс — старший брат Джулии Робертс.

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