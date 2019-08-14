Авторитет Алфасон шантажировал сидящего в СИЗО бизнесмена

Московские следователи возбудили против криминального авторитета Гочи Антипова по прозвищу Алфасон уголовное дело в связи с его вымогательством у предпринимателя Валерия Чабанова здания в Таиланде. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Расследование ведется по новой антиворовской статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и статье 163 УК России («Вымогательство»).

По данным следствия, авторитет шантажировал своего давнего партнера — главу строительного концерна «ВАНТ» Валерия Чабанова, находящегося в настоящее время в СИЗО по обвинению в убийствах и организации преступного сообщества. У него вымогали право собственности на здание гостиницы на острове в Королевстве Таиланд. Угрозы поступали Чабанову от авторитета по телефону.

В свою очередь, фигурант дела Антипов находится в бегах и объявлен в розыск. Он входил в банду киллеров, возглавляемую Дмитрием Лесниковым, которая выполняла заказы криминального короля России Аслана Усояна (Дед Хасан).

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