Пошлая просьба покупателя-извращенца вывела из себя продавщицу

Покупатель попросил продавщицу примерить купальник перед тем, как выслать его по почте, и вывел ее из себя. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя Люси Тейлор из Линкольна, Англия, разместила на сайте eBay объявление о продаже черного слитного купальника Nike, который сама приобрела полгода назад. Его купил житель Нидерландов за 10,5 фунта стерлингов (около 834 рублей).

Через полчаса после сделки Тейлор получила сообщение, в котором покупатель просил ее продемонстрировать купальник на себе перед отправкой.

Желание мужчины оскорбило Тейлор. «У меня просто нет слов, чтобы описать сообщение, которое я только что получила. Ни одного. Редко случается такое, что мне нечего сказать, но сейчас именно тот случай, — описала она свои эмоции. — Не верится, что такое происходит на eBay. Я думала, на этом сайте нет извращенцев».

Девушка добавила, что не стала надевать купальник и фотографироваться в нем, а просто отправила его адресату.

Ранее в августе покупательница получила из интернет-магазина бренда Love Island бикини и обнаружила на его подкладке следы крови. Возмущенная клиентка по имени Амбер выложила видео и фото загрязненного предмета одежды, стоимость которого составляла 10 фунтов. «Никаких гигиенических наклеек. Это выглядит как чьи-то выделения!» — пожаловалась она.

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