Путин оставил 5G военным

Частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца не будут использоваться для развития в России сетей связи пятого поколения (5G). Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Об это в четверг, 15 августа, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, глава государства ознакомился с письмом Совета безопасности, в котором говорилось, что указанные частоты целесообразнее оставить за Минобороны и «Роскосмосом», которые часто используют их.

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Ранее выделить частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца мобильным операторам рекомендовал вице-премьер Максим Акимов. Однако в ответ Минобороны отметило, что расчищать указанные частоты под гражданские нужды пока рано.

Вместо этого операторам предложили частоты в диапазоне 4,4-4,99 гигагерца. Опрошенные изданием специалисты отмечают, что их свойства похожи на частоты 3,4-3,8 гигагерца, однако радиус покрытия в этом случае будет меньше. Кроме того, для этих частот на данный момент недостаточно оборудования, и они зачастую используются для бортового авиационного электрооборудования.

В июле аналитики Deloitte пришли к выводу, что технология 5G не станет массовой в России и Европе в ближайшие 10 лет из-за слишком высоких затрат на оборудование.

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