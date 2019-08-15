Федор Бондарчук задумал снять фильм о «чуде под Жуковским»

Режиссер Федор Бондарчук задумал снять фильм о жесткой посадке самолета возле аэропорта Жуковский. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Да, про эту историю надо снимать кино!» — заявил кинематографист в беседе с журналистом издания. Он заявил, что уже думает о сюжете новой картины в перерывах между съемками в сериале «Кухня. Война за отель».

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Бондарчук добавил, что уже связался с авторами. Он также попросил подождать с выводами и не опережать события.

Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 секунд после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них — дети.

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