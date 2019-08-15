Стало известно о героическом прошлом бортпроводника севшего в поле самолета

Старший бортпроводник самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего экстренную посадку в кукурузном поле из-за отказа двигателей, 31-летний Дмитрий Ивлицкий ранее был награжден за помощь пассажирке при родах, случившихся во время полета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на бывшую жену бортпроводника.

По словам Марии Ивлицкой, бывший муж связался с ней сразу после экстренной посадки и сообщил, что все в порядке. «Пострадавших нет. Всех эвакуировали», — написал он бывшей супруге.

Несмотря на то что пара находится в разводе, они сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают дочь. «У меня за него гордость! Я помню бессонные ночи, когда он учил все эти инструкции», — приводит ее слова издание.

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Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета. 23 человека госпитализированы, среди них пятеро детей.

Причиной возгорания двигателей называлось попадание птиц в двигатель, во время посадки один из двигателей отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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