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Фанат пролетел тысячи километров ради одного вопроса Роналду

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Южнокорейский фанат Квак-Джи Юк прилетел в Стокгольм, где «Ювентус» проводил один из матчей предсезонного Международного кубка чемпионов, чтобы задать один вопрос нападающему Криштиану Роналду. Об этом сообщает FourFourTwo.

Квак-Джи Юк пришел в отель, куда заселились игроки туринского клуба, и, увидев Роналду, по-английски выкрикнул: «Почему ты не сыграл в Корее?» Португалец вопрос поклонника проигнорировал. Квак-Джи Юк попробовал привлечь внимание форварда другими способами, однако тоже неудачно.

В июле «Ювентус» проводил выставочный матч в столице Южной Кореи Сеуле. Ожидалось, что португальский форвард сыграет в матче против звезд местного чемпионата. Игра в итоге завершилась со счетом 3:3, а Роналду так и не появился на поле. Фанаты, разочарованные отсутствием португальца на поле, подали коллективный иск. К жалобе на футболиста присоединились две тысячи человек.

В прошедшем сезоне Роналду провел 31 матч в чемпионате Италии. На его счету 21 забитый мяч и 8 результативных передач. Новый розыгрыш турнира стартует 24 августа.

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