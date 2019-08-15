«Ползком вернувшегося» вора в законе Куцу вежливо попросили покинуть Украину

В Киеве полицейские задержали вора в законе по кличке Куцу и попросили его покинуть Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«"Воры живут там, где воруется" — пословица. Сегодня сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали вора в законе по кличке Куцу, которого уже неоднократно отправляли из нашей страны, но он и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев», — написал он.

По словам замглавы Нацполиции, в отношении авторитета составлен протокол, после чего его «вежливо попросили в течение двух суток покинуть» Украину. При этом Аброськин отметил крайне расстроенный вид вора в законе.

«В другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, только пятки сверкали, а мы пока его просим ... наверное, он все же нас услышал», — добавил он.

Настоящее имя и фамилия Куцу — Георгий Лобжанидзе, уроженец Грузии, указывает «ПраймКрайм». Он был коронован в 2004 году.

Замглавы Нацполиции опубликовал видео с задержанным авторитетом.

Вячеслав Аброськин / Facebook

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!