Обмочившую штаны фокусницу назвали черным магом

Пользователи Reddit восхитились девушкой, которая записала фокус с переливанием воды из одного стакана в другой на видео, а позднее раскрыла секрет трюка. Многие в шутку назвали ее волшебницей. Тред набрал более 40 тысяч лайков за первые четыре часа после публикации.

На видео героиня берет в руки стакан воды и переливает из него жидкость в термос. После этого она переворачивает термос вверх дном, демонстрируя, что он пуст. Через несколько секунд «фокусница» встает со стула, и зрители видят, что всю воду она вылила себе на шорты. «Черная магия», — саркастически подписал ролик автор поста.

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Комментаторы посоревновались в остроумии, выдумывая подписи к видео. «О нет, проклятая магия. Она налила это в чашку и немедленно обмочилась!» — заметил юзер под ником Secuter. «Как она пописала так быстро?» — поддержал его пользователь AAC0813. Один из подписчиков треда иронически заявил, что за такие трюки «ведьму» следует сжечь.

«Может кто-нибудь объяснить, как она сделала так, что вода исчезла?» — шутил MuppetNuts86. Некоторые предполагали, что вода действительно исчезла — к примеру, впиталась в спрятанную губку, а героиня видео надела мокрые штаны заранее, чтобы записать пранк.

Ряд пользователей назвали это видео новым мемом под названием «Одна девушка, две чашки», обыграв другой известный мем «Две девушки, одна чашка». «Нам необходимо будет записать реакции на это видео», — замечали они.

Ранее в августе пользователи сети обсудили инструкцию по обращению с ребенком, опубликованную на Reddit. Некоторые шутили, что всегда знали, что к детям прилагаются специальные буклеты с объяснениями.

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