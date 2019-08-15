Захватившему парикмахерскую под Москвой дали коньяк и задержали

Вооруженному мужчине, который захватил парикмахерскую в подмосковных Котельниках, передали бутылку коньяка. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По его данным, дебошир потребовал алкоголь во время переговоров с полицией. Силовики долгое время не решались на штурм здания, говорится в сообщении. Позже Telegram-канал «Московские новости» сообщил, что мужчину все же удалось задержать.

Ранее 15 августа сообщалось, что вооруженный мужчина ворвался в парикмахерскую, устроил стрельбу и забаррикадировался в помещении. По предварительной информации, нападавшего зовут Игорь и он пришел для того, чтобы разобраться со своей бывшей девушкой, но не застал ее на рабочем месте. На место прибыли сотрудники полиции и перекрыли все выходы из здания.

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